В Волгограде открылась выставка Марины Орловой «Хиппи. Море. Волгоград»

14 Март 2020 2020-03-20T15:13:54+03:00

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13 марта в выставочном зале музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова открылась персональная выставка волгоградской художницы Марины Орловой. На выставке представлено около 60 работ, выполненных традиционной живописью, графикой и коллажом. Работы Марины были замечены не только в России, они входят в состав частных коллекций в США, Италии и Германии.

Для художницы Волгоград имеет особое значение – это «отдельное произведение искусства, наполненное особой внутренней энергией», это ее родина. Именно поэтому она решила показать волгоградцам свои работы в особенный день – день своего рождения. На открытии была живая музыка, угощения, Марина Орлова присутствовала лично и принимала поздравления от близких людей. Можно не только бесплатно любоваться произведениями художницы, разрешено делать фото и сэлфи.

Фото: Валерия Кутина.

«Я очень люблю живую музыку – это всегда создает особую атмосферу. И здорово увидеть художницу на фоне своих картин! Можно просто подойти к ней и поздороваться, разве не замечательно?» - поделилась впечатлениями с открытия выставки жительница Волгограда София.

Выставка проходит по адресу: ул. Чуйкова, 37. И продлится до 27 марта, вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU