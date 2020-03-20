2020-03-20T14:31:25+03:00
Происшествия

Сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки водителей

Автомобилистов будут проверять на трезвость и ремни безопасности
Екатерина МАЛИНИНА
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Водителей просят с пониманием отнестись к проверкам.Водителей просят с пониманием отнестись к проверкам.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Несмотря на жесткое наказание, активную пропаганду, волгоградцы продолжают садиться за руль пьяным. Почему решают, что доехать до нужного места после бутылки пива, когда водительская реакция снижается, это не преступление. Хотя статистика ясно показывает картину – каждое 10 ДТП в городе происходит с участием пьяного водителя. Для таких «смелых» сотрудники ГИБДД к выходным устраивают массовые проверки на дорогах. Только за 19 марта автоинспекторы задержали 20 нетрезвых автомобилистов, причем двое из них уже привлекались за вождение в пьяном виде.

20 – 22 марта рейд продолжится. Кстати, инспекторы просят пройти тест на алкоголь. Также они смотрят пристегнуты ли в машине ремнями безопасности, находится ли ребенок в детском кресле. Будут обращать внимание и на поведение пешеходов на дороге. Большинство сбитых волгоградцев сами нарушали правила дорожного движения: перебегали улицу в неположенном месте или шли на «красный».

ГИБДД просит с пониманием отнестись к профилактическим мерам. Их цель – безопасность на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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