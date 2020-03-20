Дорожники отремонтируют участок трассы М-6 от Качалинской до Гумрака

20 Март 2020 2020-03-20T13:38:32+03:00

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На эту дорогу от Качалинской до Гумрака жаловались многие водители: асфальт местами в ямах, местами волнами. Ехать можно, но весьма неприятно. Но уже к августу прокатиться на этом участке можно будет с большим удовольствием. В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники начали фрезеровать старое покрытие. Затем здесь уложат выравнивающий и верхний слой асфальта и укрепят обочины щебнем. В рамках контракта работы должны завершиться к 1 августу. Здесь будут 6,7 километра нового полотна.

Это будет очередным отремонтированным участком трассы М-6 Каспий. С 2017 года дорожники обновили здесь более 27 километров и сделали почти четыре километра освещения.

Эта дорога, как и все остальные, будет на гарантии. Так что любые проблемы с асфальтом, которые возникнут в течение четырех лет, обязан устранить подрядчик, причем за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU