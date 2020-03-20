2020-03-20T13:38:32+03:00
Общество

Дорожники отремонтируют участок трассы М-6 от Качалинской до Гумрака

6,7 километра полотна уложат к 1 августа
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Дорогу обещают сделать к августу.Дорогу обещают сделать к августу.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

На эту дорогу от Качалинской до Гумрака жаловались многие водители: асфальт местами в ямах, местами волнами. Ехать можно, но весьма неприятно. Но уже к августу прокатиться на этом участке можно будет с большим удовольствием. В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники начали фрезеровать старое покрытие. Затем здесь уложат выравнивающий и верхний слой асфальта и укрепят обочины щебнем. В рамках контракта работы должны завершиться к 1 августу. Здесь будут 6,7 километра нового полотна.

Это будет очередным отремонтированным участком трассы М-6 Каспий. С 2017 года дорожники обновили здесь более 27 километров и сделали почти четыре километра освещения.

Эта дорога, как и все остальные, будет на гарантии. Так что любые проблемы с асфальтом, которые возникнут в течение четырех лет, обязан устранить подрядчик, причем за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области ожидают снег с дождем и гололед
Вымогателю-общественнику Гольдеру на полгода скостили срок в колонии
Покатушки «Мисс Волгоград» по городу в ванной и с рабами попали на видео
Из-за коронавируса МФЦ будут принимать по записи
Из-за коронавируса волгоградцы скупают парацетамол
Волгоградцев просят поддержать солнечных деток на благотворительной акции
Сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки водителей
Дорожники отремонтируют участок трассы М-6 от Качалинской до Гумрака
Под коронавирус в Волгограде зарезервировали 5 больниц и 2 роддома
В Волгограде угонщиков поймали на выезде из двора, где они украли машину
В Волгограде бизнесменов обзванивает мошенник, представляясь начальником из Роспотребнадзора
В Волгограде сиделке, убившей инвалида утюгом, дали 12 лет тюрьмы
В Волгограде частично перекрыли нулевую продольную
В Волгограде директор спортивной школы фиктивно устроил учителя на работу тренером
794 волгоградца уже сдали тест на коронавирус