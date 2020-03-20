2020-03-20T13:08:45+03:00
Происшествия

В Волгограде угонщиков поймали на выезде из двора, где они украли машину

Молодые люди попытались сбежать от полицейских
Екатерина МАЛИНИНА
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Угонщики попытались скрыться.Угонщики попытались скрыться.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Бывают преступники-неудачники. Кто-то на месте преступления теряют паспорт, кто-то оставляет мобильный, а кого-то ловят практически на месте преступления. В Волгограде так попали двое молодых людей. Двое 21-летних друзей, которые перебивались случайными заработками, решили поживиться за счет чужого имущества. Они приметили во дворе по проспекту Ленина,199 новенькую «четырнадцатую». Один из них умело вскрыл авто и сел за руль. Через минуту они радостные, предвкушая большую прибыль, порулили из двора. Перед этим не забыли выключить все фары. Странную машину заметил наряд ДПС, который патрулировал территорию. Сотрудники потребовали от водителя остановится. В ответ на это машина резко остановилась и из нее в разные стороны бросились молодые люди.

Обоих полицейские задержали через несколько минут. Нашли и хозяйку машины. Студентка 3 курса ВИЭПП спокойно спала, не подозревая, что только что чуть не лишилась авто. Она поблагодарила патрульных за оперативность и бдительность.

Угонщиков поймали через пять минут после преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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