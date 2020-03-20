2020-03-20T12:26:56+03:00
Общество

В Волгограде бизнесменов обзванивает мошенник, представляясь начальником из Роспотребнадзора

Ведомство просит не верить аферисту
Екатерина МАЛИНИНА
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Роспотребнадзор просит не верить подобным звонкам.Роспотребнадзор просит не верить подобным звонкам.
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Название ведомства может меняться, но принцип остается один. Бизнесменам поступает звонок от якобы официального представителя пожарной инспекции, прокуратуры, следственного комитета или налоговой. Собеседник сообщает о жалобе, административном, уголовном деле или внеплановой проверке и предлагает закрыть на все глаза за определенную сумму. На этот раз аферист, который обзванивает волгоградских предпринимателей, называет себя заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Он рассказывает о поступившем на адрес ведомства заявлении о нарушении со стороны бизнесмена. И предлагает урегулировать вопрос по-другому: оказать благотворительную помощь или помочь в организации мероприятия.

Управление просит не верить звонкам и о подобных звонках сразу же сообщать в полицию и к ним по телефону доверия8(442) 23-21-49, на горячую линию 8(442) 24-36-30 или через сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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