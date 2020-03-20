В Волгограде бизнесменов обзванивает мошенник, представляясь начальником из Роспотребнадзора
Название ведомства может меняться, но принцип остается один. Бизнесменам поступает звонок от якобы официального представителя пожарной инспекции, прокуратуры, следственного комитета или налоговой. Собеседник сообщает о жалобе, административном, уголовном деле или внеплановой проверке и предлагает закрыть на все глаза за определенную сумму. На этот раз аферист, который обзванивает волгоградских предпринимателей, называет себя заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Он рассказывает о поступившем на адрес ведомства заявлении о нарушении со стороны бизнесмена. И предлагает урегулировать вопрос по-другому: оказать благотворительную помощь или помочь в организации мероприятия.
Управление просит не верить звонкам и о подобных звонках сразу же сообщать в полицию и к ним по телефону доверия8(442) 23-21-49, на горячую линию 8(442) 24-36-30 или через сайт.
ИСТОЧНИК KP.RU