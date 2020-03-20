В Волгограде сиделке, убившей инвалида утюгом, дали 12 лет тюрьмы
В Волгограде объявили приговор 52-летней Елене Равенковой. Женщина обвинялась в предумышленном убийстве 81-летнего лежачего инвалида.
Все произошло зимой 2019 года. Волгоградка устроилась работать сиделкой с пожилому мужчине. Тот не мог ходить и сам себя обслуживать. Поначалу никаких претензий к ней не было. Дети старика оставались довольны. Но 30 января дама напилась. Когда подопечный выдернул из-под себя памперс, сиделка набросилась на него. Сначала просто кричала, а потом взяла утюг, следом нож и начала избивать. Когда мужчина умер, женщина спокойно отправилась в магазин.
- Тело нашли утром сын и дочь погибшего, которые пришли проведать отца. Убийца скрываться не стала и свою вину полностью, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.
Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве.
- Волгоградку приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU