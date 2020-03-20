В Волгограде сиделке, убившей инвалида утюгом, дали 12 лет тюрьмы

20 Март 2020 2020-03-20T12:18:48+03:00

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В Волгограде объявили приговор 52-летней Елене Равенковой. Женщина обвинялась в предумышленном убийстве 81-летнего лежачего инвалида.

Все произошло зимой 2019 года. Волгоградка устроилась работать сиделкой с пожилому мужчине. Тот не мог ходить и сам себя обслуживать. Поначалу никаких претензий к ней не было. Дети старика оставались довольны. Но 30 января дама напилась. Когда подопечный выдернул из-под себя памперс, сиделка набросилась на него. Сначала просто кричала, а потом взяла утюг, следом нож и начала избивать. Когда мужчина умер, женщина спокойно отправилась в магазин.

- Тело нашли утром сын и дочь погибшего, которые пришли проведать отца. Убийца скрываться не стала и свою вину полностью, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве.

- Волгоградку приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU