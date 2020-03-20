20 Март 2020 2020-03-20T11:06:47+03:00

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Из-за строительства локальных очистных сооружений для ливневки на набережной в Волгограде частично перекрыли нулевую продольную магистраль. Стройка развернулась на водоспуске с улицы Гагарина. Поэтому с 20 марта 2020 вплоть до конца апреля проезжая часть на рокадной дороге будет сужена в районе пересечения с улицей Комсомольской. Ограничения затронут на участке протяженностью около 200 метров в сторону 7-й Гвардейской.

- Проезд в обоих направлениях организован по двум полосам. Для автомобилистов установлены временные дорожные знаки и информационные щиты, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Сейчас строители подземных ЛОС вбивают 14-метровые шпунтовые сваи, каждая из которых весит по 2,5 тонны. Для этого используют тяжелую технику, потому и оградили часть дороги. Строят очистные сразу на четырех площадках – на спусках с улиц Гагарина, 13-й и 7-й Гвардейской, а также с улицы Калинина. Всего в ближайшие два года в Волгограде появятся 13 очистных сооружений. Так что у горожан появится надежда на пляжи на правом берегу Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU