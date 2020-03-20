2020-03-20T10:11:49+03:00
Происшествия

В Волгограде директор спортивной школы фиктивно устроил учителя на работу тренером

Физрук на занятия не приходил, а лишь получал деньги
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина в спортшколу ходил только за зарплатой.Мужчина в спортшколу ходил только за зарплатой.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следственный комитета завершил расследование уголовное дело в отношении директора детско-юношеской школы и учителя физкультуры общеобразовательной школы в Палласовском районе. Их будут судить за мошенничество и служебный подлог.

Известно, что зарплата у педагогов небольшая. Может быть поэтому и решились двое мужчин на преступление. Следователи выяснили, что осенью 2017 руководитель спортивной школы устроил к себе на работу тренером своего знакомого учителя. Но тот на работу не выходил, а вот отметки в тебе для него делали. За два года он успел получить зарплаты на 235 тысяч рублей, которыми поделился с «работодателем».

- Преступление выявили сотрудники УФСБ по Волгоградской области, они предали материалы следователям, - сообщили в СУ СК по Волгоградской области.

Теперь за свое преступление работники образования ответят по уголовному кодексу, а он предусматривает до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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