2020-03-20T08:20:56+03:00
Общество

В Волгограде качество воды лучше, чем в среднем по стране

Роспотребнадзор организовал 142 проверки за прошлый год
Екатерина МАЛИНИНА
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Роспотребнадзор выезжает с проверками воды.Роспотребнадзор выезжает с проверками воды.
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Человек - это не только то, что он ест, но и то, что он пьет. В социальных сетях периодически появляются жалобы на качество воды из-под крана: то желтая, то с осадком. Роспотребнадзор, наблюдая за качеством основного ресурса, периодически выезжает с проверками: и с плановыми и неплановыми - по жалобам. В 2019 году сотрудники ведомства составили 368 протоколов, вынесли 139 постановлений о штрафах на два миллиона 325 тысяч рублей.

По обращениям граждан составили 27 протоколов об административных правонарушениях. Многим через суды удалось добиться от властей организации подачи питьевой воды в населенные пункты и приведение в порядок насосных станций.

Кстати, качество воды в нашем регионе лучше, чем по всей стране. Например, по микробиологическим показателям нарушения нашли в 2 процентах пробах, хотя в России эта цифра приближается к 3. А по санитарно–химическим показателям процент несоответствий 4,5 процента, а в стране - 13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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