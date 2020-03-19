2020-03-19T20:43:07+03:00
Общество

Ректор ВолгГМУ опроверг слухи о возможном заражении коронавирусом в Ставрополе

Владимир Шкарин заявил, что не пересекался с главным инфекционистом Ставрополья, у которого якобы подозревают вирус
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта Ставропольского медуниверситета, который посещала волгоградская делегация ВолгГМУ.Фото с сайта Ставропольского медуниверситета, который посещала волгоградская делегация ВолгГМУ.
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 марта, губернатор Ставрополья объявил, что в их регионе зарегистрирован первый случай заражения коронаривусом. Правда уточнил, что диагноз окончательно не подтвержден, и фамилий, естественно, не называл. Но в СМИ появились слухи о том, что заражена главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова. Эта новость вдруг рикошетом отразилась в Волгограде. А все из-за того, что накануне в Ставропольском медуниверситете с визитом побывали представители ВолгГМУ. И они якобы встречались с Санниковой и тоже могли заразиться.

Диагноз в Ставрополье, напомним, еще не подтвердили, но ректор волгоградского медуниверситета Владимир Шкарин, который тоже был в составе делегации, решил сразу развеять панику.

«18 марта делегация Волгоградского госмедуниверситета, действительно, посетила Ставропольский медицинский университет, где встретилась с ректором, проректорами вуза и со студентами. Во время визита наша делегация ознакомилась с деятельностью ставропольских коллег. Вместе с ректором Владимиром Ивановичем Кошелем пообщались со студентами на лекции, побывали на студенческой олимпиаде. Во время визита нашу делегацию сопровождали ректор и проректоры Ставропольского ГМУ. С главным инфекционистом Ставрополя И.В. Санниковой во время данного визита встреч не было», - успокоил волгоградцев Владимир Шкарин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ректор ВолгГМУ опроверг слухи о возможном заражении коронавирусом в Ставрополе
Комитет торговли запустил «горячую линию» для волгоградцев
В Волгограде начальника железнодорожной станции поймали на взятках
В Волжском появится новый проспект - Металлургов
«Вся морда в бананах»: обезьянка и львенок, спасенные полицией Волгограда, обживаются в Крыму
Из-за коронавируса в налоговой принимают только по записи
В Волгограде бизнесмен обманом взял кредит в 12,8 миллиона рублей
Бой с танками, гаубицами и авиацией под Волгоградом попал на видео
В Волгограде набирают сотрудников для переписи населения
В Волгограде на обновление дорожной разметки потратят 57 миллионов рублей
Волгоградцев просят опознать погибшего мужчину
Волгоградская область закупит 56 аппаратов искусственной вентиляции легких
Фотофиксацию ПДД на волгоградских дорогах отдали в концессию с нарушениями
В Волгограде задержали 350 килограммов подозрительной щучьей икры
Дети и внук успели спастись: под Волгоградом в горящем доме погиб пенсионер