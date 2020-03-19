Ректор ВолгГМУ опроверг слухи о возможном заражении коронавирусом в Ставрополе

19 Март 2020 2020-03-19T20:43:07+03:00

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Сегодня, 19 марта, губернатор Ставрополья объявил, что в их регионе зарегистрирован первый случай заражения коронаривусом. Правда уточнил, что диагноз окончательно не подтвержден, и фамилий, естественно, не называл. Но в СМИ появились слухи о том, что заражена главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова. Эта новость вдруг рикошетом отразилась в Волгограде. А все из-за того, что накануне в Ставропольском медуниверситете с визитом побывали представители ВолгГМУ. И они якобы встречались с Санниковой и тоже могли заразиться.

Диагноз в Ставрополье, напомним, еще не подтвердили, но ректор волгоградского медуниверситета Владимир Шкарин, который тоже был в составе делегации, решил сразу развеять панику.

«18 марта делегация Волгоградского госмедуниверситета, действительно, посетила Ставропольский медицинский университет, где встретилась с ректором, проректорами вуза и со студентами. Во время визита наша делегация ознакомилась с деятельностью ставропольских коллег. Вместе с ректором Владимиром Ивановичем Кошелем пообщались со студентами на лекции, побывали на студенческой олимпиаде. Во время визита нашу делегацию сопровождали ректор и проректоры Ставропольского ГМУ. С главным инфекционистом Ставрополя И.В. Санниковой во время данного визита встреч не было», - успокоил волгоградцев Владимир Шкарин.

ИСТОЧНИК KP.RU