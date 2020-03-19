2020-03-19T18:09:23+03:00
Происшествия

В Волгограде начальника железнодорожной станции поймали на взятках

Руководитель решил заработать на коммерсантах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Под следствием оказался 39-летний начальник железнодорожной станции Бетонная Приволжской дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» - его поймали на взятках. Как выяснили следователи следственного управления на транспорте СК РФ, сотрудник РЖД устроил себе «подработку» прямо на рабочем месте.

- Начальник железнодорожной станции Бетонная, пользуясь своим должностным положением, брал деньги с предпринимателя за ускорение процесса подачи вагонов на подъездные пути коммерческой организации, - поясняют в следственном управлении на транспорте СК РФ.

Причем это было не единожды: по такой схеме он «работал» с 4 августа 2017 года по 19 июня 2018 года. В общей сложности он получил от директора коммерческой организации 42 тысячи рублей. Деньги бизнесмен переводил начальнику на банковскую карту.

На нечистого на руку руководителя уже завели уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в значительном размере».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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