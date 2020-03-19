В Волжском появится новый проспект - Металлургов

19 Март 2020 2020-03-19T17:45:57+03:00

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В городе Волжский Волгоградской области появится новый проспект, он будет называться проспект Металлургов. Это не новая улица в новостройках, а переименованная улица 7-я Автодорога.

«Глава Волжского Игорь Воронин подписал постановление о переименовании улицы 7-я Автодорога в проспект Металлургов», - сообщают в мэрии города-спутника.

С инициативой переименовать улицу в проспект выступило руководство Волжского трубного завода и ветераны металлургической отрасли. Дело в том, что в этом году трубный завод будет праздновать 50-летние со дня своего основания, и новый звучный адрес – своеобразный подарок к юбилею.

- В ближайшее время изменения будут внесены в федеральную информационную адресную систему Единого Российского государственного адресного реестра. После этого в Волжском появится проспект Металлургов, - добавляют «КП-Волгоград» в администрации Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU