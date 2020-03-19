В Волгограде бизнесмен обманом взял кредит в 12,8 миллиона рублей

19 Март 2020 2020-03-19T16:53:37+03:00

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Бизнес выживает как может в Волгограде. Многие дельцы идут на обман, чтобы продержаться на плаву. Касается этот и получения кредитов. Взять заем в банке под хороший процент достаточно сложно. Видимо, поэтому и решился 39-летний директор фирмы по продаже труб на обман. Он пришел в один из волгоградских банков и попросил 12,8 миллиона в долг. В качестве гарантии предоставил документы о наличии в другом банке счета на 20 миллионов рублей.

Деньги мужчина вложил в производство, но прогорел. Ежемесячные платежи он стал игнорировать. Когда же финансовая организация пыталась его как-то призвать к ответу, то выяснила, что никаких средств на других счетах у должника не имеется. В итоге, банк обратился в правоохранительные органы.

- Расследованием уголовного дела занимались сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Свою вину подозреваемый полностью признал. Прокуратура направила уголовное дело в Тракторозаводской районный суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU