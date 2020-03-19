Бой с танками, гаубицами и авиацией под Волгоградом попал на видео

19 Март 2020 2020-03-19T16:18:57+03:00

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На полигоне Прудбой, расположенном в Волгоградской области, сегодня было жарко – там проходило двухстороннее учение. Это был настоящий бой в условиях, когда «противник» применил оружие массового поражения.

- Военнослужащие ЮВО преодолели «зараженные» участки местности и зоны радиоэлектронного подавления. Артиллеристы с закрытых огневых позиций провели подготовку наступления при помощи 120-мм самоходных орудий «Хоста» по целям, имитирующим противника, укрывшегося в населенном пункте. А мотострелки в это время блокировали захваченный поселок, совершили обстрел из вооружения боевых машин пехоты БМП-3 при поддержке танков Т-90А, после чего штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта, - описывают происходящее на полигоне в пресс-службе ЮВО.

Наблюдали за боем с помощью беспилотников, которые передавали в командный пункт видео в режиме реального времени. Кадры с этого тактического учения показали в Министерстве обороны РФ.

- В ходе учения были отработаны действия штурмовых взводов во взаимодействии с группами быстрого реагирования, тактика действий в условиях «тоннельной войны», методика «огневой карусели», -уточняют в ЮВО.

Всего в этом «бою» было задействовано более 1000 военнослужащих, свыше 300 единиц боевой и специальной техники, в том числе БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», зенитные-ракетные комплексы «ТОР», штурмовая и армейская авиация.

Бой мотострелков под Волгоградом попал на видео.Кадры двустороннего учения с боевой стрельбой с участием ротных тактических групп мотострелков Южного военного округа, прошедшего на полигоне Прудбой под Волгоградом. Подразделения отработали несколько эпизодов по ведению боя в населенном пункте.

ИСТОЧНИК KP.RU