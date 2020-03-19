В Волгограде набирают сотрудников для переписи населения

19 Март 2020 2020-03-19T15:27:53+03:00

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В октябре 2020 года пройдет масштабная перепись населения. Готовиться к ней в Волгоградстате начали уже давно, а сегодня приступили к формированию команды, которая будет задействована во Всероссийской переписи населения. И ищут подходящие кандидатуры.

- В целом к участию в сборе данных предстоит привлечь около 6 тысяч контролеров и переписчиков, также будет сформирован кадровый резерв. На сегодняшний день уже набрано около 30 процентов кандидатов, но этого мало, - говорят в Волгоградстате.

Так что, волгоградцы, можете поучаствовать. Правда, к кандидатам предъявляют ряд требований. Во-первых, переписчиками могут стать граждане только старше 18 лет, располагающие свободным временем и готовые к общению с жителями. Во-вторых, так как перепись 2020 станет первой цифровой, то человек должен обладать навыками работы с компьютерной техникой и онлайн-картами. При этом в Волгоградстате уверяют, что все кандидаты еще пройдут специальное обучение.

Напомним, что перепись населения в Волгоградской области, как и на территории всей страны, будет проходить с 1 по 31 октября этого года. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Также переписаться можно будет на переписных участках (их в регионе откроется 1506), в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). А переписчики будут проводить традиционный обход жилых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU