В Волгограде на обновление дорожной разметки потратят 57 миллионов рублей

19 Март 2020 2020-03-19T14:36:20+03:00

За эти деньги выполнят разметку только в четырех районах города

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Весной по традиции приступают к дорожным работам. Ремонты уже в разгаре, а сегодня ищут подрядчика, который обновит разметку. На сайте Госзакупок появился соответствующий лот. На обновление дорожной разметки из бюджета выделяют 57,4 миллиона рублей. И это только в четырех районах Волгограда: Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском.

Работы подрядчик должен завершить к 1 сентября 2020-го.

Как следует из документации, представленной на сайте Госзакупок, разметка будет разной: где-то ее будут наносить с помощью эмали, где-то с использованием микрошариков, а «зебры» будут из термопластика (который должен продержаться, как минимум год, иначе подрядчик будет восстанавливать ее в рамках гарантийных обязательств).

Заказчиком выступает МБУ «Северное». Его специалисты будут и принимать работы. Напомним, в прошлом году многие водители жаловались на некачественную разметку на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU