Волгоградцев просят опознать погибшего мужчину

19 Март 2020 2020-03-19T14:15:32+03:00

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Следователи Дзержинского района Волгограда обращаются к волгоградцам за помощью: они ищут тех, кто сможет опознать погибшего мужчину. Его тело обнаружили еще 23 марта 2017 года напротив дома 175 по проспекту Жукова, но до сих пор не смогли установить его личность.

В СУ СК по Волгоградской области сообщают приметы погибшего: на вид мужчине около 50-60 лет, рост примерно 170 см, на животе имеется родинка.

В день смерти на нем была куртка из кожзаменителя черного цвета, под ней спортивная куртка черного цвета с тремя полосками белого цвета вдоль рукавов, под ней еще и свитер серого цвета, рубашка белого цвета в вертикальную полоску, свитер зеленого цвета. На ногах джинсы сине-серого цвета с биркой в поясничной области «Romess», а под ними трико из хлопчатобумажной ткани фиолетового цвета.

Следователи обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой сообщить о нем информацию по телефонам: 8(844-2)54-08-61 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU