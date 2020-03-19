Фотофиксацию ПДД на волгоградских дорогах отдали в концессию с нарушениями

19 Март 2020 2020-03-19T12:55:07+03:00

Изменить размер текста: A A

18 марта волгоградское УФАС выявило ряд нарушений со стороны комитета информационных технологий Волгоградской области в сфере заключения концессионных соглашений. Речь идет о недобросовестной конкуренции при выборе фирмы, которая будет отвечать за создание программного обеспечения технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в городе и регионе.

Победителя торгов выбрали подозрительно оперативно – все сделали 26 февраля. При этом Комитет вскрыл лишь один конверт с заявкой от ООО «Система», которая и выиграла. В частности, антимонопольщики установили, что нарушены сроки сообщения участников о проведении конкурса.

- Конкурсная документация Комитета составлена таким образом, что те, кто потенциально могли бы подать заявку, фактически были лишены такой возможности из-за ограничивающих требований, - прокомментировала «КП-Волгоград» врио руководителя Волгоградского УФАС Ольга Ячменева.

Комитет должен отменить протоколы и изменить конкурсную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU