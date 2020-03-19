2020-03-19T11:35:28+03:00
Общество

В Волгограде задержали 350 килограммов подозрительной щучьей икры

Ее перевозили без документов
Екатерина МАЛИНИНА
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Партию изъяли для проверки.Партию изъяли для проверки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Малотоннажный грузовик остановили на посту ДПС возле Чепурников для проверки – в Волгоградской области проходит оперативно-профилактическая операция «Путина». Когда 25-летний астраханец открыл кузов, инспекторов ждал сюрприз. Внутри находились коробки с деликатесом: баночками с щучьей икрой. Водитель не смог объяснить, где он взял товар и почему на него не оказалось ни одной бумаги. Вместе с икрой мужчина вез коробки с печеньями.

Специалисты взвесили изъятую продукцию. Оказалось 350 килограммов. Сейчас следователи выясняют, откуда деликатес и насколько он безопасен для покупателей. Вполне возможно, что расфасована икра на подпольном заводе, каких в соседней Астрахани достаточно много, и не отвечает требованиям СанПиНа.

- Проверки на дорогах, продовольственных рынках и на водоемах продолжатся, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Цель - выявить незаконную добычу, перевозку и сбыт водных биоресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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