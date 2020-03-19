В Волгограде задержали 350 килограммов подозрительной щучьей икры
Малотоннажный грузовик остановили на посту ДПС возле Чепурников для проверки – в Волгоградской области проходит оперативно-профилактическая операция «Путина». Когда 25-летний астраханец открыл кузов, инспекторов ждал сюрприз. Внутри находились коробки с деликатесом: баночками с щучьей икрой. Водитель не смог объяснить, где он взял товар и почему на него не оказалось ни одной бумаги. Вместе с икрой мужчина вез коробки с печеньями.
Специалисты взвесили изъятую продукцию. Оказалось 350 килограммов. Сейчас следователи выясняют, откуда деликатес и насколько он безопасен для покупателей. Вполне возможно, что расфасована икра на подпольном заводе, каких в соседней Астрахани достаточно много, и не отвечает требованиям СанПиНа.
- Проверки на дорогах, продовольственных рынках и на водоемах продолжатся, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
Цель - выявить незаконную добычу, перевозку и сбыт водных биоресурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU