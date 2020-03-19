Дети и внук успели спастись: под Волгоградом в горящем доме погиб пенсионер

19 Март 2020 2020-03-19T11:32:34+03:00

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ЧП произошло 19 марта после полуночи в хуторе Камышкина в Иловлинском районе Волгоградской области. Сначала вспыхнул один дом, потом другой. Обе постройки были деревянные. Спасатели приехали оперативно, стали тушить огонь. Внутри одного дома находились люди, в том числе маленькие дети.

Семья проснулась от дыма. Взрослые успели взять несовершеннолетних и выбежать на улицу, а вот пенсионер крепко спал. Его спасти не удалось. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, причины пожара устанавливаются, но есть предположение, что это случилось из-за скопившегося внутри комнат газа, к которому владельцы подключились незаконно. На месте врезки могла быть утечка.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в областном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU