Оранжерея, фонтаны, аллеи: на юге Волгограда восстановят дендрарий

19 Март 2020 2020-03-19T11:10:45+03:00

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Скоро у жителей Волгограда появится еще одно место, где они смогут полноценно отдохнуть и насладиться красотой: власти планируют восстановить дендрарий в Светском районе. Несколько десятилетий он был заброшен, поэтому работы очень много. Кстати, волгоградцы сами поддержали проект на общественных слушаниях. Все-таки это 28 гектар земли, которые можно превратить в одно их самых популярных мест отдыха как для горожан, так и для гостей.

Зона разделена на три части: административную, экспозиционную и научно-экспериментальную. Последняя представляет из себя участок с теплицами, питомником, также здесь будут проводиться выставки растений.

- Здесь появится новая парковая зона с тематическими участками, прогулочными аллеями, оранжереей и фонтанами, в парк будет обеспечен свободный доступ. Проектом предусматривается обеспечение всей территории необходимыми коммунальными сетями, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU