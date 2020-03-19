Оранжерея, фонтаны, аллеи: на юге Волгограда восстановят дендрарий
Скоро у жителей Волгограда появится еще одно место, где они смогут полноценно отдохнуть и насладиться красотой: власти планируют восстановить дендрарий в Светском районе. Несколько десятилетий он был заброшен, поэтому работы очень много. Кстати, волгоградцы сами поддержали проект на общественных слушаниях. Все-таки это 28 гектар земли, которые можно превратить в одно их самых популярных мест отдыха как для горожан, так и для гостей.
Зона разделена на три части: административную, экспозиционную и научно-экспериментальную. Последняя представляет из себя участок с теплицами, питомником, также здесь будут проводиться выставки растений.
- Здесь появится новая парковая зона с тематическими участками, прогулочными аллеями, оранжереей и фонтанами, в парк будет обеспечен свободный доступ. Проектом предусматривается обеспечение всей территории необходимыми коммунальными сетями, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU