На волгоградских полях поймали 32 мигранта, работавших незаконно

19 Март 2020 2020-03-19T10:44:56+03:00

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В Волгоградской области в этом году сезон полевых работ начинается раньше почти на три недели. Уже сейчас на полях можно увидеть рабочих, которые обрабатывают землю. И как оказалось, многие из них трудятся незаконно. Сотрудники отдела иммиграционного контроля провели очередной рейд. На этот раз наведались в земли Левчуновского сельского поселения.

Во время проверки документов выяснилось, что 32 гражданина Узбекистана работали незаконно – без оформления патентов. На них оформили административные протоколы. Также за нарушения ответит и фермер, на чьей земле они возделывали поля.

Еще одной нарушение нашли в Волжском. Там пенсионерка зарегистрировала у себя в доме 15 мигрантов. Жили они не у нее дома, а непосредственно на полях, возле теплиц. Так что теперь женщине предстоит перед законом ответить за нарушение. Проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU