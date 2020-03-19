2020-03-19T10:12:56+03:00
Общество

Волгоградец через суд добился лекарства, которое обходится в 100 тысяч в месяц

Прокуратура встала на защиту инвалида
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Курс препарата обходится в 100 тысяч в месяц.Курс препарата обходится в 100 тысяч в месяц.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

Инвалидам в нашей современной жизни приходится не сладко. И это проявляется в отсутствии пандусов и маленькой пенсии. Дело в том, что многие лекарства, которые должны государством бесплатно, просто не выдаются. А стоят они огромных денег. В таких случаях на помощь людям приходит прокуратура. Иногда можно добиться положенного только через суд. 28-летний инвалид 2 группы, который страдает редким заболеванием сердечно-сосудистой системы, не мог добиться бесплатных рецептов лекарства Мацитентан, без которого он мог каждую минуту умереть. Курс лечения в месяц стоил 100 тысяч рублей. Огромная и нереальная сумма, особенно для сельского жителя. Мужчина обратился в прокуратуру.

Специалисты обратились в суд о понуждении Комитета здравоохранения Волгоградской области обеспечить жителя Быковского района необходимыми лекарствами, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

И судья признал законность требований. Необходимые препараты мужчине назначили бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградская область закупит 56 аппаратов искусственной вентиляции легких
Фотофиксацию ПДД на волгоградских дорогах отдали в концессию с нарушениями
В Волгограде задержали 350 килограммов подозрительной щучьей икры
Дети и внук успели спастись: под Волгоградом в горящем доме погиб пенсионер
Оранжерея, фонтаны, аллеи: на юге Волгограда восстановят дендрарий
На волгоградских полях поймали 32 мигранта, работавших незаконно
Волгоградец через суд добился лекарства, которое обходится в 100 тысяч в месяц
В волгоградских поликлиниках посетителей с температурой отправят в другой бокс
С начала года 438 волгоградцев побывали на карантине из-за коронавируса
В Волгограде можно узнать благонадежность приехавшего таксиста
Из-за коронавируса УФАС и суды принимают документы от волгоградцев по интернету и почте
Роспотребнадзор наказал волгоградские детсады на 1,6 миллиона рублей за антисанитарию
Волгоградские газовики рекомендуют минимизировать визиты в абонентские службы и использовать дистанционные сервисы в целях профилактики коронавирусной инфекции
Суд заставил газовщиков заключать прямые договора с волгоградскими сиротами
РФС пригрозил закрыть фан-сектор волгоградцев за мат на футболе
Волгоградские коммунисты требуют найти вандалов, оторвавших руку Ленину
Волгоградца, сбившего машиной пристава, отправили на два года в колонию
В Волгограде на улице обнаружили тело зарезанной женщины
Не паникуем: волгоградские ярмарки не закрывают, в магазинах запасы имеются
В Волгограде открылся уникальный центр хирургии тазового дна
С 21 марта на каникулы закрывают все музыкальные и художественные школы Волгограда
Суд заставил отремонтировать здание Минобороны в центре Волгограда
Волгоградец обманул УК, которая через него пыталась подкупить жилинспекцию
Коронавирус в Волгограде: на карантине 137 человек