Волгоградец через суд добился лекарства, которое обходится в 100 тысяч в месяц

19 Март 2020 2020-03-19T10:12:56+03:00

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Инвалидам в нашей современной жизни приходится не сладко. И это проявляется в отсутствии пандусов и маленькой пенсии. Дело в том, что многие лекарства, которые должны государством бесплатно, просто не выдаются. А стоят они огромных денег. В таких случаях на помощь людям приходит прокуратура. Иногда можно добиться положенного только через суд. 28-летний инвалид 2 группы, который страдает редким заболеванием сердечно-сосудистой системы, не мог добиться бесплатных рецептов лекарства Мацитентан, без которого он мог каждую минуту умереть. Курс лечения в месяц стоил 100 тысяч рублей. Огромная и нереальная сумма, особенно для сельского жителя. Мужчина обратился в прокуратуру.

Специалисты обратились в суд о понуждении Комитета здравоохранения Волгоградской области обеспечить жителя Быковского района необходимыми лекарствами, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

И судья признал законность требований. Необходимые препараты мужчине назначили бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU