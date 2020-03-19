2020-03-19T11:17:27+03:00
Общество

В волгоградских поликлиниках посетителей с температурой отправят в другой бокс

Разделение потоков - обычная профилактика коронавируса в России
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАЮлия Данильченко
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Контроль температуры и обработку антисептиком ввели на входе в администрации.Контроль температуры и обработку антисептиком ввели на входе в администрации.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На брифинге для журналистов, который проходит в пресс-центре администрации Волгоградской области и касается коронавируса, глава облздрава Анатолий Себелев рассказал о работе волгоградских поликлиник.

- Приоритет в поликлиниках отдается работе на дому. Сезон заболеваемости ОРВИ заканчивается, у нас есть такая возможность, - говорит руководитель. - В самих поликлиниках потоки разделены: если заболевший придет в медучреждение с температурой, его направят в другой бокс.

Особое внимание уделяется прибывающим из-за границы. Все в обязательном порядке сдают тесты на коронавирус. Для этого в регионе есть две лаборатории – одна принадлежит региону, а друга ВолгГМУ.

- Мы будем заниматься скрининговым обследованием (без выделения возбудителя). Мероприятия возможно кажутся излишними, но они необходимы, - резюмировал Анатолий Себелев.

Кстати, брифинги сделают регулярными. Это позволит волгоградцам ежедневно следить за ситуацией в своем регионе, получать информацию из первых уст.

О ситуации с коронавирусом в Волгоградской области руководитель облздрава Анатолий Себелев.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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