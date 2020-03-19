В волгоградских поликлиниках посетителей с температурой отправят в другой бокс
На брифинге для журналистов, который проходит в пресс-центре администрации Волгоградской области и касается коронавируса, глава облздрава Анатолий Себелев рассказал о работе волгоградских поликлиник.
- Приоритет в поликлиниках отдается работе на дому. Сезон заболеваемости ОРВИ заканчивается, у нас есть такая возможность, - говорит руководитель. - В самих поликлиниках потоки разделены: если заболевший придет в медучреждение с температурой, его направят в другой бокс.
Особое внимание уделяется прибывающим из-за границы. Все в обязательном порядке сдают тесты на коронавирус. Для этого в регионе есть две лаборатории – одна принадлежит региону, а друга ВолгГМУ.
- Мы будем заниматься скрининговым обследованием (без выделения возбудителя). Мероприятия возможно кажутся излишними, но они необходимы, - резюмировал Анатолий Себелев.
Кстати, брифинги сделают регулярными. Это позволит волгоградцам ежедневно следить за ситуацией в своем регионе, получать информацию из первых уст.
О ситуации с коронавирусом в Волгоградской области руководитель облздрава Анатолий Себелев.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU