2020-03-19T08:55:52+03:00
Общество

В Волгограде можно узнать благонадежность приехавшего таксиста

Через специальный сервис вам покажут, есть ли у него права и лицензия
Екатерина МАЛИНИНА
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В аварии пострадал десятилетняя девочка.В аварии пострадал десятилетняя девочка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградцы часто пользуются такси. Потому что у нас оно одно из самых дешевых по стране. Да и работающих в этой сфере людей очень много: от профессора математики, до камазиста. К сожалению, не все из тех, кто приезжает на заказ, хорошие водители и имеют лицензии. В аварии таксисты попадают очень часто. Один из последних случаев – водитель, который вез пассажиров по заказу, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Пострадала 10-летняя девочка. У владельца авто не было лицензии, и он был лишен прав за пьяную езду.

Чтобы вам не попался подобный экземпляр, сотрудники ГИБДД советуют проверять таксистов. Необходимо пройти по ссылке, заполнить специальную форму, указав госномер Х000ХХ_134 и выяснить, что за человек вас повезет. Есть ли у него права, есть ли серьезные нарушения и есть ли разрешение на работу. Так вы сможете вовремя отказаться от сомнительной поездки и вызвать другую машину.

Правда, этот алгоритм не работает, когда машина принадлежит самой службе такси, что случается довольно часто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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