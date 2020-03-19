Из-за коронавируса УФАС и суды принимают документы от волгоградцев по интернету и почте

19 Март 2020 2020-03-19T08:57:47+03:00

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В режим онлайн уходят не только учебные заведения Волгоградской области, но некоторые ведомства. С 18 марта УФАС и областной суд ограничили личный прием и предложили жителям региона обращаться с жалобами, подавать процессуальные документы через интернет. Быстро, надежно и, главное, безопасно.

Связаться с антимонопольной службой моно через электронный адрес - to34@fas.gov.ru, по телефонам: 8(8442) 24-22-65, факс: 8(8442) 24-22-76. Есть возможность воспользоваться разделом «Обратная связь» - «Написать в Волгоградское УФАС России».

Подать заявление в суд или направить необходимые документы волгоградцы могут в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде». Можно воспользоваться старой-доброй почтой.

Напомним, ситуацию с распространением коронавирусной инфекции по всему миру назвали пандемией, но в России она остается одной из самых контролируемых и стабильных. На 18 марта в Волгоградской области 137 человек находятся на карантине, ни одного случая заражения не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU