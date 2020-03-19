Роспотребнадзор наказал волгоградские детсады на 1,6 миллиона рублей за антисанитарию

19 Март 2020 2020-03-19T08:55:06+03:00

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Забота властей Волгоградской области – строить детские сады для малышей, а инспекторов Роспотребнадзора – проверять, насколько деткам там безопасно. Только в 2019 году в регионе появилось 14 новых здания более чем на 2 тысячи мест, еще открыли 28 ясельных групп. Очередей в детсады нет, но остро ощущается другая проблема – несоблюдение санитарных норм.

Роспотребнадзор провел 363 контрольных мероприятия, в 52% проверенных садиков нашлись грубые нарушения. Так, инспекторы составили 285 административных протоколов, 6 предостережений, 138 предписаний об устранении найденной антисанитарии, в 183 случаях через представление рекомендовали срочно изменить условия, которые приводят к грязи, а еще более 50 дел ушли в суды. Из них в 14 случаях выписаны штрафы, а три учреждения приостановили работу. Такие нарушения ударили по бюджету дошкольных учреждений:

- Вынесено 264 постановления о назначении административного наказания на сумму 1627,5 тысячи рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU