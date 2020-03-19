2020-03-19T09:21:51+03:00
Общество

Волгоградские газовики рекомендуют минимизировать визиты в абонентские службы и использовать дистанционные сервисы в целях профилактики коронавирусной инфекции

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ООО «Газпром газораспределение Волгоград», АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» информируют потребителей о том, что большую часть вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа, можно решить удаленно, без посещения офисов.

В связи с этим газовые компании рекомендуют своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами компаний, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на сайтах организаций: (активные ссылки http://34gaz.ru/one-stop-shop/ и https://34regiongaz.ru/o-kompanii/kontaktnaya-informatsiya/).

В частности, заявки на газификацию, на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг можно подать, направив письмо на электронную почту филиалов и участков, указанных на сайте http://34gaz.ru/ в разделе «Филиалы и МГП Волгоградской области» (ссылка http://34gaz.ru/gro/).

Информацию по интересующим вопросам можно получить по единому многоканальному телефону (8442) 24-88-88. Аварийные заявки принимаются в ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи).

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