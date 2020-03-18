Суд заставил газовщиков заключать прямые договора с волгоградскими сиротами

18 Март 2020 2020-03-18T20:44:30+03:00

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В Волгоградской области дети-сироты оказались заложниками споров между ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» и ГКУ ВО «Управление капитального строительства». Пока две организации спорили между собой, кто должен заключать договор на поставку газа с сиротами, которым предоставляют жилье из маневренных фондов, молодым людям приходилось жить в холодных квартирах. В числе пострадавших оказался и 25-летний житель Волжского. И неизвестно, сколько б еще он жил без газа, если бы в дело не вмешалась прокуратура.

- Действующее законодательство не содержит запрета на заключение нанимателями жилых помещений специализированного жилищного фонда индивидуальных договоров поставки газа непосредственно с газоснабжающей организацией, - отмечают в областной прокуратуре.

Чтобы защитить права сироты, прокуратура обратилась в суд. И Ворошиловский районный суд Волгограда принял решение обязать ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» заключить договор поставки газа парню из Волжского.

- По аналогичным основаниям удовлетворено еще два исковых заявления прокуратуры области, предъявленных в интересах детей-сирот, - добавляют в ведомстве. - По мере вступления судебных решений в законную силу, их исполнение будет взято прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU