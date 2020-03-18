Волгоградские коммунисты требуют найти вандалов, оторвавших руку Ленину

18 Март 2020 2020-03-18T19:23:43+03:00

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Волгоградские коммунисты опубликовали открытое обращение к правоохранителям с требованием найти вандалов, которые изуродовали памятник Ленину. Случилось это в ночь на 13 марта в Камышине. Неизвестные обили руку на памятнике вождю, который установлен недалеко от стеклотарного завода. Скульптура была создана в 1938 году местным мастером Николаем Волконским.

«Поражает то обстоятельство, что данное происшествие случилось в год 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, юбилей которого 22 апреля в России будут отмечать не только коммунисты, но и все прогрессивное человечество, - говорится в заявлении Бюро Волгоградского областного комитета КПРФ. - Призываем местное отделение полиции г. Камышина обратить особое внимание на расследование обстоятельств осквернения памятника В.И. Ленина, а те, кто совершил это мерзкое деяние, должны ответить по всей строгости закона».

Коммунисты пообещали следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU