Волгоградца, сбившего машиной пристава, отправили на два года в колонию

18 Март 2020 2020-03-18T18:50:41+03:00

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В Волгограде отправили за решетку мужчину, который переехал судебного пристава. К счастью, страж порядка пострадал не сильно, от чего и приговор вынесли не суровый – два года колонии общего режима.

А произошло следующее: пристав пришел по месту жительства к должнику, чтобы наложить арест на его автомобиль. Волгоградец «нагонял» огромное количество штрафов, а вот оплачивать их не торопился. Когда автовладелец увидел стражей порядка и узнал цель визита, он просто рассвирепел. Мужчина сел в салон и закрылся внутри, чтобы машину не увезли. Тогда на пути у должника встал пристав. Но и это волгоградца не остановило: он нажал на газ, сбил правоохранителя и сбежал.

- У пристава медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб в форме травматического отека мягких тканей левого коленного сустава, - перечисляют в суде травмы, который причинил обвиняемый судебному исполнителю.

Суд признал мужчину виновным по статье 318 УК РФ часть 2.

- Приговор в законную силу не вступил в связи с апелляционным обжалованием, - уточняют в Краснооктябрьском райсуде Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU