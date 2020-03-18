В Волгограде на улице обнаружили тело зарезанной женщины

18 Март 2020 2020-03-18T18:17:29+03:00

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Утром 18 марта во дворе дома в поселке Ангарский Волгограда прохожие наткнулись на окровавленное тело женщины. Глубокая рана в области груди говорила о том, что ее убили. На место выехали следователи и криминалисты. Как показала экспертиза, кто-то воткнул 52-летней женщине нож прямо в сердце.

Следователи СУ СК тут же завели уголовное дело по статье «Убийство» и отправились на поиски преступника. Долго искать не пришлось. Убийцей оказался 50-летний сожитель волгоградки.

- По данным следствия, накануне пара распивала спиртные напитки в гостях у их приятеля. В какой-то момент между погибшей и её сожителем вспыхнула ссора, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и ударил в грудь «возлюбленной». Ранение оказалось смертельным, - воспроизводит картину происшедшего старший следователь-криминалист СУ СКР по Волгоградской области Алексей Шуклов.

После этого убийца со своим собутыльником просто вынесли тело во двор, а затем вернулись к застолью и продолжили выпивать.

- Мужчину задержали. Он уже во всем признался. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается, - добавляет следователь.

ИСТОЧНИК KP.RU