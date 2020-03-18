Не паникуем: волгоградские ярмарки не закрывают, в магазинах запасы имеются

18 Март 2020 2020-03-18T17:59:42+03:00

В Волгограде ежедневно будут мониторить ситуацию по ценам и спросу на товары. Фото: Алексей КОПАЕВ

За ценами на товары и их количеством будут следить ежедневно

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Коронавирус до Волгоградской области, слава Богу, еще не добрался, а вот паника уже захлестывает: люди сметают с полок крупы, сахар, соль и прочее. Сегодня, 18 марта, в администрации Волгоградской области собрали представителей торговых сетей и бизнес-сообществ, чтобы обсудить как избежать дефицита и ажиотажа.

- Сейчас наша задача – не допустить дефицита и роста цен на продукты. Для этого мы уже организовали ежедневный мониторинг в магазинах: смотрим на объемы запасов, отслеживаем уровень и динамику цен, а также спрос на повседневные товары. Мониторинг ведется по 47 группам товаров, производственного и непроизводственного назначения, - говорит заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев. – В начале февраля было увеличение спроса на товары длительного хранения, но роста цент отмечено не было.

Впредь он попросил руководителей торговых сетей ежедневно сообщать информацию в олбпромторг о спросе на товары и о ценах. Далее эту информацию передают в Минпромторг для принятия дополнительных мер на рынке продовольствия с учетом потребностей нашего региона.

На данный момент в волгоградских магазинах имеется запас товаров на 43 дня, в том числе и на продовольственные (но в зависимости от сроков хранения).

Также Олег Николаев потребовал от властей на местах с осторожностью подходить к вопросу закрытия рынков. Уже поступили жалобы на подобные №»меры ограничения» из Волжского и Киквидзинского районов. Будут разбираться.

Что касается ярмарок, то их закрывать также не планируют. Ярмарки будут работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU