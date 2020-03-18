2020-03-18T17:10:44+03:00
Общество

В Волгограде открылся уникальный центр хирургии тазового дна

Здесь смогут проводить до 600 операций в год и лечить самые деликатные болезни
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Центр хирургии тазового дна открылся на базе Волгоградской областной больницы №1. Это действительно уникальный центр. Здесь принимают пациенток, которые столкнулись с такими деликатными проблемами, как пролапс (опущение) тазовых органов, стрессовое недержание мочи, синдром болезненного мочеиспускания.

- Мультидисциплинарный подход подразумевает оказание полного спектра медицинской помощи в одном учреждении: от амбулаторного приема до хирургического вмешательства и ЛФК. Здесь объединены усилия медиков 40 специальностей: гинекологов, урологов, эндокринологов, физиотерапевтов, врачей функциональной и лабораторной диагностики и других, - отмечают в администрации региона.

Как уточняют в облздраве, специалисты центра прошли дополнительное обучение в ведущих российских и зарубежных клиниках.

Палаты рассчитаны на 35 человек. А операции будут проводиться по запатентованной врачами облбольницы оригинальной методике с использованием сетчатых имплантов: она практически исключает послеоперационные осложнения и возникновение рецидивов.

- Формат работы, при котором все методики лечения патологии сконцентрированы на базе одного многопрофильного учреждения, позволяет создать комфортные условия для пациентов, сократить время обследования и получения необходимой помощи, - добавляют в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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