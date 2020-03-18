2020-03-18T16:16:05+03:00
Общество

Суд заставил отремонтировать здание Минобороны в центре Волгограда

Здание по улице Рабоче-Крестьянской рассыпается на глазах у волгоградцев
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Яндекс.КартыФото Яндекс.Карты
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Здание, расположенное в самом центре Волгограда – по улице Рабоче-Крестьянской,1 (рядом с ТЦ Меркурий), волгоградцы уже давно стараются обходить стороной. А все потому, что дом рассыпается и уже не единожды куски фасада падали прямо на тротуар. Здание это принадлежит Министерству обороны РФ, и чтобы заставить собственника его отремонтировать пришлось обращаться в суд. Иск в суд подал заместитель военного прокурора Волгоградского гарнизона военной прокуратуры Южного военного округа.

Военная прокуратура провела проверку и подтвердила, что то нежилое четырехэтажное здание давно не ремонтировалось и уже имеет признаки аварийности. В обосновании сказано: «имеются частичные разрушения фасада и кровли здания, следы осыпания кирпичной кладки кровли на прохожую часть напротив фасада здания, чем фактически создается угроза для жизни и здоровья неопределенного круга лиц».

Ворошиловский райсуд Волгограда признал незаконным бездействие Минобороны, выраженное в непроведении капитального ремонта вышеуказанного здания, и обязал выделить деньги на его капитальный ремонт.

- В течение шести месяцев с момента выделения денежных средств провести капитальный ремонт здания, - гласит вердикт Ворошиловского райсуда.

Но уточняют, что пока решение суда в законную силу не вступило может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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