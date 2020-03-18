Волгоградец обманул УК, которая через него пыталась подкупить жилинспекцию

18 Март 2020 2020-03-18T15:43:29+03:00

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Пару лет назад одна из управляющих компаний Волгограда должна была отчитаться перед сотрудником жилинспекции, который наведался с проверкой. У коммунальщиков было несколько нарушений, а это большие штрафы. Руководство решило, что лучше заплатить, но взятку. Через 35-летнего посредника передали начальнику инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда» 93 тысячи рублей.

Поняв, что на этом можно и самому заработать, мужчина попросил у директора УК еще 107 тысяч якобы на решение вопроса, но деньги забрал себе. Но попался. Дело расследовали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД и СУ СК по Волгоградской области. В скором времени взяткодатель ответит по закону.

- Уголовное дело в отношении бывшего начальника инспекционного отдела управления направлено в суд и находится на стадии рассмотрения, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU