В Волгограде квартирант убил владельца жилья

18 Март 2020 2020-03-18T13:59:08+03:00

Мужчину поймали в первые же сутки, сейчас он под стражей

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Убийство произошло в Дзержинском районе Волгограда вечером 15 марта. 30-летний мужчина снимал комнату в одной из квартир многоэтажного дома. Там же проживал владелец жилья и его пожилая мама. Преступник вернулся домой подшофе и поругался с арендодателем. Ссора не обошлась без рукоприкладства. Как итог: 49-летнего волгоградца госпитализировали в больницу, где пытались спасти.

Мама, ставшая свидетелем расправы, вызвала полицейских. Когда ее сын умер, к делу подключились следователи СУ СК. Задержать квартиранта получилось по горячим следам в те же сутки – он скрывался у родственников. Уже возбудили уголовное дело.

- В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU