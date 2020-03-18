Никакого дефицита нет и не будет: в Волгоградской области продукты питания в изыбтке

18 Март 2020 2020-03-18T15:54:44+03:00

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Больше всего волгоградцев волнует ситуация с продовольствием. На заседании Совета по развитию сельских территорий и АПК, а также областного штаба по сезонным сельхозработам жителей региона успокоили и призвали не паниковать: продуктов хватит и надолго. Помимо этого власти продолжают отчитываться о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области. На 18 марта ни одного случая заражения нет.

- Сегодня ситуация стабильная, контролируемая. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы минимизировать проблематику, - отчитался на оперативном заседании губернатор Андрей Бочаров. – Каждого жителя Волгоградской области, вернувшегося из стран с трудной эпидемиологической ситуацией, мы также контролируем. Подозрительные случаи отслеживаем, по необходимости проводим мероприятия по изоляции.

Несмотря на отсутствие случаев заражения в области, волгоградцы очень обеспокоены пандемией и часто звонят на «горячую линию» Роспотребнадзора. В ближайшее время может появиться колл-центр, специалисты которого ответят на волнующие вопросы. Это исключит слухи и панику. В частности это касается недостоверной информации о пустых полках в магазинах, спровоцировавшей набеги за продуктами. Власти успокоили: никакого дефицита не ожидается, местной продукции достаточно, ассортимент не уменьшится, сбоев не наблюдается и даже есть запас.

- Людей успокоили: в области более 500 компаний, снабжающих магазины мясной, молочной, мукомольно-крупяной продукциеи, также работают хлебозаводы, хлебопекарни, масложировые и другие цеха.

- Запас по зерновой крупе превышает полуторагодовалый норматив — речь идет о 800 тысячах тонн сырья, что закрывает потребность для производства крупяной и хлебной продукции. На складах находятся порядка 150 тысяч тонн овощной продукции. Нет недостатка в производстве мясных полуфабрикатов, «молочки» и яиц, - уверяют в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU