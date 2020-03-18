Росстат: продолжительность жизни волгоградцев – 74 года

18 Март 2020 2020-03-18T10:50:30+03:00

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Сегодня по всему миру бушует коронавирус, происходящее уже назвали пандемией. От COVID-19 умерло более 7,8 тысяч человек. В России же ситуация не критичная – 114 зараженных и ноль смертельных случаев. Что касается Волгоградской области, то коронавирус не смог проникнуть в регион. На этом фоне прогнозы Росстата об ожидаемой продолжительности жизни выглядят вполне уместно: аналитики подсчитали, что в среднем волгоградец проживет до 74 лет.

В РФ ожидаемая продолжительность – 73,3 года. Дольше всех, по прогнозам экспертов, будут жить в Северо-Кавказском федеральном округе. Например, в Ингушетии граница доходит минимум до 83 лет, в Дагестане – 79, а в общем – 76,5 лет. Хорошее здоровье у москвичей, которым прогнозируют долгую старость – минимум до 78 лет, в Санкт-Петербурге – до 76 лет. Самая низкая продолжительность на Дальнем Востоке – всего 70 лет.

Стоит отметить, что по своему округу Волгоградский регион занял второе место после Республики Калымкии.

ИСТОЧНИК KP.RU