Защитнику Сталинграда Владимиру Турову исполнилось 100 лет

18 Март 2020 2020-03-18T10:59:16+03:00

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Столетний юбилей сегодня, 18 марта, отмечает легенда – защитник Сталинграда Владимир Семенович Туров. Им гордятся не только жители Волгоградской области, но все россияне. Поздравить знаменитого земляка приехал губернатор Андрей Бочаров. Он передал Владимиру Семеновичу теплые поздравления от президента Владимира Путина и подарил юбиляру стилизованные шахматы. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Владимир Семенович не просто пережил Великую Отечественную войну, но и несет свой огромный жизненный опыт, свои знания нам, нынешнему поколению. Ветеран возглавляет Волгоградской городской общественно-патриотической организации Клуб «Сталинград». Благородя Владимиру Семеновичу, волгоградцы проникаются патриотизмом на примере защитника Сталинграда.

Напомним, Владимир Туров ушел на фронт в 41-ом. Сначала он оборонял Москву и Тулу, участвовал в освобождении Калуги. А с 42-го бился за Сталинград. До звания полковника, которое он получил в 1962 году, освобождал Белоруссию, Литву, города Минск, Каунас и Мариуполь, форсировал Неман.

ИСТОЧНИК KP.RU