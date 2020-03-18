2020-03-18T10:13:06+03:00
Происшествия

Под Волгоградом двое маленьких детей обгорели на пожаре

Малышей доставили в 25-ю больницу из Калачевского района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пострадавших детей перевезли в Волгоград.Пострадавших детей перевезли в Волгоград.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Двое малышей едва не сгорели при пожаре в Калачевском районе Волгоградской области. Дом на двух хозяев хуторе Ярки-Рубежный загорелся днем 17 марта. Пламя быстро распространялось по зданию площадью 120 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что огонь уже целиком охватил одну из комнат. Перекрытия полыхали почти по всей площади. Через 20 минут после получения тревожного сигнала пожарные ликвидировали горение. Из горящего дома успели вынести двух маленьких детей двух и трех лет. Но малыши все же сильно пострадали, успели надышаться гарью и обгореть. Сейчас они в реанимации.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, малыши получили ожоги 20-30 процентов тела. Их перевезли в Волгоград. За жизнь детей сейчас борются медики ожогового отделения клинической больницы скорой медицинской помощи №25. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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