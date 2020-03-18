2020-03-18T10:07:58+03:00
Общество

Волгоградке незаконно отказали в детском пособии

Прокуратура добилась выплат для женщины
Екатерина МАЛИНИНА
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Пособие женщине назначили только после решения суда.Пособие женщине назначили только после решения суда.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ
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В Волгограде восстановили справедливость для молодой женщины, которой отказывали в пособии по уходу за ребенком до полутора лет. Волгоградский областной суд согласился с требованием прокуратуры, вставшей на защиту волгоградки.

Женщина обратилась в «Центр социальной защиты населения по Ворошиловскому району г.Волгограда» с заявлением о назначении ей пособия. Но ведомство отказало ей в этом, ссылаясь, что у нее нет справки от отца ребенка. Нужно было доказать, что он не получает эту выплату. Но получить такую бумагу мамочка не могла. Муж после развода отказался общаться с бывшей женой, платить на содержание ребенка и давать какие-либо бумаги. Тогда волгоградка обратилась в прокуратуру с просьбой себя защитить.

Ворошиловский районный суд встал на сторону матери. Правда, социальные работники пытались оспорить это решение в апелляционной инстанции, но безуспешно. Волгоградский областной суд оставил приговор районного в силе. Пособие женщине все же назначили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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