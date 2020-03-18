2020-03-18T09:37:38+03:00
Происшествия

Двое астраханцев пытались завести в Волгогорад 30 тысяч доз нгаркотиков

Полицейские задержали их в машине, в которой они перевозили амфетамин и мефедрон
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчины работали курьерами.Мужчины работали курьерами.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В полицию поступила информация, что в Волгоград с начала февраля периодически перевозят крупную партию наркотиков для оптовой закладки, откуда уже мелкие дилеры фасуют их для наркоманов. Оперативникам удалось выяснить личности курьеров и машину, с помощью которой и шла транспортировка амфетамина, N-метилэфедрона, мефедрона. Их грузовую "ГАЗель" остановили в районе лесополосы в Дзержинском районе. При досмотре в салоне нашли 1,6 килограммов запрещенных веществ. А это составляет около 30 тысяч доз.

Оба курьера – жители Астрахани. Они возили опасные «посылки» из Москвы в Волгоград, тут занимались оптовыми закладками. Руководил им оператор интернет-магазина, через которого зависимые волгоградцы делали заказы на очередную дозу.

Один из молодых людей до этого был судим за грабеж. Отрицать свою вину мужчины не стали. В отношении обоих возбудили уголовное дело по статье: покушение на сбыт наркотических средств. Им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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