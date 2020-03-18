В Волгограде столкнулись такси и иномарка: пострадала 10-летняя девочка

18 Март 2020 2020-03-18T09:14:48+03:00

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ДТП с участием такси, в котором пострадал 10-летний ребенок, произошло в Красноармейском районе Волгограда вечером 17 марта. Около восьми часов вечера на улице Удмуртской столкнулись «ЛАДА Гранта» и Mitsubishi Lancer. По предварительным данным, 28-летний водитель Яндекс.Такси за рулем отечественного автомобиля двигался в сторону улицы Брестской. В какой-то момент мужчина решил пойти на обгон. Во время манера «ЛАДА-219010» столкнулась со встречной иномаркой.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в этой аварии пострадала 10-летняя пассажирка, которая ехала в такси вместе с родными. Девочка получила ушибы и сейчас находится в больнице под присмотром медиков.

Всего за последние сутки на дорогах области произошло пять серьезных аварий, в которых пострадали пять человек. 21 водителя поймали пьяным за рулем. Всего гаишники выписали 900 протоколов за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU