2020-03-17T21:59:31+03:00
Общество

В Волгоградской области более пяти тысяч детей-сирот годами ждут законное жилье

Чтобы закрыть проблему, региону надо более 6 миллиардов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Все знают, что дети-сироты по закону имеют право на получение жилья по достижению 18-летнего возраста. Вот только получают его далеко не все, точнее – совсем немногие. Например, в Волгоградской области сейчас своей очереди ждут более 5 тысяч детей-сирот. На прошедшую прямую линию с президентом России поступило более 70-ти жалоб от этих ребят. На данный момент семерым из них удалось «выбить» положенное жилье. Пятеро получили квартиры в Волжском, один –в Волгограде, еще один – в Михайловке.-

- Проблема в том, что в региональном бюджете (на который возложена эта обязанность с 2006 года) просто не хватает средств на эти цели. Для обеспечения сирот квартирами необходимо более 6 миллиардов рублей, а бюджет выделяет немногим более 500 миллионов. При этом ежегодно в очередь включается 400–500 новых льготников, -констатируют в региональном ОНФ.

По данным заместителя председателя комитета строительства Волгоградской области Валентина Сучкова, в 2018 г. жильем были обеспечены 395 детей-сирот, в 2019 – 352, в 2020 г. жилье получат тоже порядка 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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