В Камышине школьные каникулы из-за коронавируса продлятся две недели

17 Март 2020 2020-03-17T21:29:47+03:00

Там ученики будут отдыхать с 16 по 30 марта

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С 21 марта во всех школах Волгоградской области начнутся весенние каникулы. Для тех, кто учится по четвертной системе, они станут плановыми. А вот для тех, кто занимается по триместрам, каникулы начнутся раньше графика.

- Но это не повлияет на дальнейший учебный процесс, - уверяют в региональном комитете образования, науки и молодежной политике.

А вот школьникам Камышина повезло больше всех – они будут отдыхать не неделю, а две. Дело в том, что ученики уже ушли на каникулы с 16 марта. И теперь дети будут отдыхать до 29 марта включительно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Камышина.

- Все городские массовые мероприятия в сфере образования, запланированные в период с 16 марта по 3 апреля, будут перенесены на более поздний срок, - сказано в документе.

При этом окончание учебного года запланировано, как и прежде, на 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU