2020-03-17T21:29:47+03:00
Общество

В Камышине школьные каникулы из-за коронавируса продлятся две недели

Там ученики будут отдыхать с 16 по 30 марта
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Камышинским школьникам повезло больше остальных.Камышинским школьникам повезло больше остальных.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 21 марта во всех школах Волгоградской области начнутся весенние каникулы. Для тех, кто учится по четвертной системе, они станут плановыми. А вот для тех, кто занимается по триместрам, каникулы начнутся раньше графика.

- Но это не повлияет на дальнейший учебный процесс, - уверяют в региональном комитете образования, науки и молодежной политике.

А вот школьникам Камышина повезло больше всех – они будут отдыхать не неделю, а две. Дело в том, что ученики уже ушли на каникулы с 16 марта. И теперь дети будут отдыхать до 29 марта включительно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Камышина.

- Все городские массовые мероприятия в сфере образования, запланированные в период с 16 марта по 3 апреля, будут перенесены на более поздний срок, - сказано в документе.

При этом окончание учебного года запланировано, как и прежде, на 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области более пяти тысяч детей-сирот годами ждут законное жилье
В Камышине школьные каникулы из-за коронавируса продлятся две недели
На Волгоград Арене вместе с "Мумий Троллем" и "Сплин" выступит Клава Кока
Доходы волгоградцев за год выросли на шесть процентов
Из-за коронавируса временно закрыли музей «Сталинградская битва»
Волгоградцы поддержали челлендж LIttle Big и станцевали под UNO
Роспотребнадзор: в Волгоградской области снижается число заболевших пневмонией и простудой
В Волгограде декану юрфака дали реальный срок в колонии за взятки
Из-за коронавируса «Ротор» приостановил игры до 10 апреля
Подметают и моют: улицы Волгограда убирают 80 спецмашин
Для стадиона «Трактор» в Волгограде выкупят шесть участков земли
Водителя-алкоголика из Волгоградской области посадили на полгода в тюрьму
Волгоградцы предпочитают смотреть в онлайн-кинотеатре «Нимфоманку» и «Т-34»
Волгоградский коммерсант при строительстве детсада украл 46 миллионов рублей
В Волгограде будут судить педофила, надругавшегося над тремя школьницами
Волгоградским браконьерам грозит тюрьма за незаконный вылов рыбы сетями
В Волгоградской области неделю ищут студентку из Пензы
В Волгограде следователи нашли того, кто выбросил на дорогу человеческую голову
У волгоградской скорой помощи новый начальник
Девочка задыхалась, а родители застряли в пробке: волгоградские инспекторы ДПС отвезли ребенка в больницу
В Волгограде будут судить финансиста, который отмывал наркоденьги
Под Волгоградом в столкновении легковушек две женщины получили травмы
Волгоградская ДПС остановила такси с наркокурьерами и пакетом и героина
Из-за коронавируса отменили поезд из Волгограда в Ташкент
Плюс два новеньких в «Роторе»: Александр Довбня стал дважды папой
Волгоградца посадили на 5 лет за поставку в больницу подержанного рентгена
В Волгограде таксист-рецидивист ограбил пассажира и избил полицейского
Коронавирус в Волгограде: троллейбусы и трамваи обрабатывают хлором
Волгоградская область купит 13 автопоездов для медобследования