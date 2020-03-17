Доходы волгоградцев за год выросли на шесть процентов

17 Март 2020 2020-03-17T20:16:57+03:00

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Если верить статистике, то доходы волгоградцев растут из года в год. Причем стремительно. Так, по данным Волгоградстата, в 2019 году денежные доходы жителей Волгоградской области (в расчете на душу населения) выросли на 6,2% по сравнению с 2018 годом. И составила эта сумма 24 231 рубль.

Казалось бы, можно и порадоваться. Однако, в реальности цены в магазинах растут быстрее зарплат и пособий. Это подтверждают и цифры Волгоградстата.

«Среднедушевые потребительские расходы (расходы населения на покупку товаров и оплату услуг) увеличились за год на 7,0% и составили 20 944 рубля», - гласит сообщение пресс-релиза регионального управления.

В тоже время по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения по итогам 2019 года выросли на 0,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU