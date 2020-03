Волгоградцы поддержали челлендж LIttle Big и станцевали под UNO

Танцевальный флешмоб, который запустил в соцсетях лидер группы Little Big Илья Прусикин, докатился и до Волгограда. Работники ТРЦ «Акварель» тоже решили быть в тренде и станцевали под песню UNO, с которой петербургские музыканты собираются покорять «Евровидение-2020». На видео они повторяют движения из клипа прямо посреди торгового зала гипермаркета.

«Запасаемся ударной дозой позитива вместе с АшанАкварель Волгограда, и не забываем о витаминах», - подписали свое веселое видео работники торгово-развлекательного центра.

Это видео уже набрало свыше 23 тысяч просмотров.

«Очень круто!», «Молодцы», - подбадривают смелых танцоров волгоградцы.

Отметим, что танцевальный флешмоб #unovisionchallenge уже подхватили почти во всех уголках России. На Байкале рыбаки станцевали под UNO прямо на льду, а в Ленинградской области в челлендже приняли участие даже сотрудники атомной станции.

Волгоградцы поддержали флешмоб #unovisionchallenge.Запасаемся ударной дозой позитива вместе с #unovisionchallenge и не забываем о витаминах An apple a day keeps the doctor away! #АШАН #AUCHANRUSSIA