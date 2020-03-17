Роспотребнадзор: в Волгоградской области снижается число заболевших пневмонией и простудой

17 Март 2020 2020-03-17T17:22:41+03:00

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Паника из-за коронавируса порождает в Волгограде множество слухов. Мол, медики скрывают реальную картину, а в регионе бушует новая «зараза», которую «прикрывают» пневмонией и гриппом. В региональном Роспотребнадзоре успокаивают: для тревоги нет причин, а уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом идет на спад и значительно ниже эпидпорога.

- На 11 календарной неделе 2020 года (09.03-15.03) в Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом составляет 44,5 случаев на 10 тысяч населения ниже недельного эпидемического порога на 49%. В Волгограде этот уровень ниже эпилпорога на 53%. По сравнению с предыдущей неделей это ниже 13%. Превышения среднемноголетних показателей по заболеваемости внебольничной пневмонией также не отмечено, - подтверждают слова цифрами в региональном Роспотребнадзоре.

В области еще циклируют бокавирус, риновирус, парагрипп и РС-вирус. Вирус гриппа на прошлой неделе уже не определялся.

На карантин полностью закрыт только детский сад Октябрьского района. Частично была приостановлена учеба для учащихся 8-ми классов в 5 школах области: в Волгограде (в 3 школах), в Котельниковском (в 1 школе), Фроловском (в 1 школе) районах, и в двух группах 2 ДОУ Октябрьского района.

Но специалисты ведомства настоятельно рекомендуют при любом проявлении симптомов простуды обращаться за помощью в больницы и не заниматься самолечением!

ИСТОЧНИК KP.RU