2020-03-17T15:54:47+03:00
Происшествия

В Волгограде декану юрфака дали реальный срок в колонии за взятки

Женщина ставила оценки за деньги
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина получила от студентов 93 тысячи рублей.Женщина получила от студентов 93 тысячи рублей.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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То, что в вузах берут взятки, далеко не секрет. Некоторые студенты готовы расстаться с деньгами родителей в обмен на хорошую отметку. Некоторые преподаватели этим пользуются, совсем не думая о последствиях. Ни о том, что они выпустят безграмотного «специалиста», ни о том, что могут сесть за преступление. 17 марта Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего 43-летнего декана юридического факультета Волгоградского института бизнеса. Женщина сядет за коммерческий подкуп.

Следователи выяснили, что дама брала деньги за проставленные хорошие результаты сессий и у студентов, обучающихся дистанционно. Общая сумма взяток - 93 тысяч рублей. Изначально сумма была гораздо выше, но доказать смогли пять эпизодов.

С обвинением волгоградка не согласилась и упирала на то, что ее оговорили. Но собранных доказательств оказалось достаточным для приговора. Он оказался не условным, как женщина ожидала, а вполне реальным. Четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также бывший преподаватель известного вуза должна заплатить 150 тысяч рублей штрафа. Решение суда в законную силу еще не вступило, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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